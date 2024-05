Associação Cooper 3Rs apresenta balanço para prefeito de trabalho realizado no município

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã desta terça-feira, dia 28 de maio, as representantes da Associação Cooper 3Rs, instituição responsável pela coleta de materiais recicláveis no município. A instituição mantém convênio com a Prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA).

Levantamento da Cooper 3Rs mostra uma crescente no trabalho realizado pelos catadores. Atualmente, a instituição conta com 70 catadores cooperados. A produtividade tem aumentado nos últimos anos e a meta é ampliar o trabalho realizado na cidade, principalmente na parceria com a Prefeitura. Novos pontos de coleta assistida devem ser implantados.

Em 2023, a Cooper 3Rs fechou o ano com 1.141.158 Kg de material reciclado e, neste ano, de janeiro a abril, já foram recolhidos 307.418 Kg. São três mil toneladas de resíduos recuperados que voltaram para a indústria e de resíduos a menos no aterro no período de janeiro de 2021 a abril de 2024. Desse total, 2.508.382 Kg foram comercializados.

“A Cooper 3Rs realiza um trabalho de excelência na cidade e queremos ampliar a coleta seletiva, pois sabemos do seu benefício. Nossa meta é termos outros pontos do LEVA e conscientizar a população sobre a importância de se separar o lixo”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O primeiro LEVA- Local de Entrega Voluntária Assistido- foi instalado em junho do ano passado no estacionamento do Centro Cultural. O container conta com uma equipe de educadores ambientais da Cooperativa Cooper 3Rs e cestos para o descarte de materiais recicláveis, que pode ser realizado de segunda a sábado, das 8h às 16h. Portanto, sem atividade aos domingos e feriados.

O local recebeu desde o início da operação 48.749 Kg de material reciclável. Além da recolha do material reciclável, as catadoras educadoras realizam ainda um trabalho de educação ambiental com os estudantes. De junho de 2023 a abril de 2024, 877 estudantes de 10 escolas da rede municipal de ensino visitaram o LEVA. 11 catadoras educadoras atuaram no local.

O secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, também responsável pela SAAMA, também participou, assim como Marcelo Sartori, ex-secretário de Meio Ambiente.

LEVA- Local de Entrega Voluntária Assistido

Local: Estacionamento do Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo

Atendimento: segunda-feira a sábado das 8h às 16h