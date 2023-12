Em Brasília, Vereador Jéferson Luís encaminha com Deputados verbas para a cidade em 2024

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu, o Vereador Jéferson Luís da Silva, marcou presença no Congresso Nacional, em Brasília, para dialogar com diversos parlamentares e apresentar demandas cruciais para o município.

Durante sua estadia na capital federal, o Vereador teve encontros produtivos com os deputados federais Baleia Rossi (Presidente Nacional do MDB), Maurício Neves (Presidente Estadual do PP), e Saulo Pedroso (PSD). O foco das discussões foram demandas relacionadas à saúde, infraestrutura, saneamento, habitação e educação.

O presidente da Câmara expressou otimismo em relação aos encontros e acredita que essas conversas resultarão em benefícios significativos para Mogi Guaçu no próximo ano. “Foi um saldo positivo, foi plantado para 2024 e teremos grandes resultados dessa visita”, avaliou.