Homem é executado com 5 tiros em Mogi Mirim

Na noite desta sexta (01), um homicídio doloso aconteceu no Bairro Linda Chaib, em Mogi Mirim. O crime ocorreu por volta das 22h00, na Rua Machado de Assis, e a vítima foi identificada como José Vitor dos Santos Baliero, conhecido como Joca.

Segundo relatos da Polícia Militar, três indivíduos encapuzados se aproximaram do veículo VW/Gol, cor prata, placas CPY-0H71, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o condutor. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram a vítima ensanguentada. Familiares e amigos o retiraram do banco do motorista para prestar socorro, levando-o ainda com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Informações obtidas junto a populares indicaram que um dos possíveis autores dos disparos seria Leonardo, apelidado de “Le”, que teria sido vítima de uma tentativa de homicídio pela manhã. No entanto, as testemunhas não quiseram se identificar ou fornecer detalhes precisos sobre o ocorrido.

Durante as investigações, foram encontradas 11 cápsulas calibre 380 espalhadas pelo chão, além de 2 projéteis. Um dos projéteis foi localizado na residência de número 544, onde atravessou a janela da sala e atingiu uma televisão. O outro projétil foi encontrado na residência de número 552, onde acertou o portão, a lataria de um carro e parou na garagem.

No veículo da vítima, que foi periciado no estacionamento da UPA, foram encontradas mais 2 cápsulas calibre 380 e fragmentos de projétil. José Vitor dos Santos Baliero não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após ser transferido para a Santa Casa de Mogi Mirim. O corpo apresentava uma entrada de projétil de arma de fogo no abdômen (parte superior esquerda), dois no tórax (um do lado direito e outro do lado esquerdo) e um no braço esquerdo.

A Polícia Técnico-Científica realizou a liberação do local e do veículo, enquanto os objetos foram recolhidos pela perita Ana Laura. Vale ressaltar que a Polícia Civil não compareceu ao local do crime, sendo o Boletim de Ocorrência (BO/PM) enviado ao escrivão Adriano por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp.

O caso continua sob investigação, e a polícia trabalha para identificar os responsáveis pelo homicídio doloso.