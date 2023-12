Estão abertas as matrículas da rede municipal para o ano letivo de 2024 

As matrículas para o ano letivo de 2024 para a rede municipal de ensino de Mogi Guaçu já estão abertas. O atendimento já é feito neste mês de dezembro até a próxima quinta-feira, dia 7, com nova chamada entre os dias 3 e 8 de janeiro. As vagas abertas são para o ensino obrigatório a partir dos 4 anos de idade.

As matrículas englobam o Infantil, Fundamental e o Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo esse último na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Junior do 1º ao 5º ano. As inscrições podem ser realizadas na unidade escolar da rede pública de ensino mais próxima de sua residência.

Somente as matrículas para o Ensino Municipal de Ensino Infantil (EMEI) devem ser feitas nos setores específicos. A relação das escolas e os setores da matrícula para as EMEIs estão disponíveis no site da Prefeitura pelo endereço eletrônico www.mogiguacu.sp.gov.br.

“Nós já fazemos um trabalho de divulgação nas próprias escolas para atingir toda a comunidade escolar e pedimos para que os pais ou responsáveis não deixem para a última hora”, comentou Paulo Paliari, secretário municipal da Educação.

Para a matrícula, os interessados devem estar munidos com certidão de nascimento do estudante, comprovante de residência e histórico escolar ou declaração de estudo. Para ingressar no ensino fundamental, o candidato deve ter completado os seis anos de idade até o ato da inscrição ou no máximo até o dia 31 de março de 2024. Para o EJA, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos completos até o dia que for efetuada a matrícula.

Para conferir os locais de matrícula por região e a relação de documentos obrigatórios para o registro, acesse o site da Prefeitura de Mogi Guaçu pelo endereço: www.mogiguacu.sp.gov.br. Dúvidas ou mais informações pelo (19) 3831-9766.