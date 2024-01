Descubra o caminho para a transformação através do emagrecimento e cuidado pessoal

Esta palavra chamou sua atenção; EMAGRECIMENTO, não se sinta para baixo, este desejo é

seu e mais de 57% da população Brasileira. Com está afirmação você já deu seu primeiro passo,

o reconhecimento que existe a necessidade de mudança do estilo de sua vida.

Toda ação existe uma consequência positivo ou negativa tudo depende de suas escolhas.

A comida é um gatilho onde você permite, a comer tudo aquilo que traga satisfação e prazer,

nascendo assim um jeito de você lidar ou até mesmo fugir das coisas estressantes da rotina. Elas

acreditam que na comida está a verdadeira felicidade.

As composições que encontramos nas comidas fáceis e rápidas são as que mais aumentam a

probabilidades de inflamações e doenças, normalmente as pessoas esquecem que tudo aquilo

que colocamos na boca é mais importante do que qualquer outra coisa, ela que irá definir sua

qualidade de vida e é a maiorias dos casos que levam a morte.

A falta das atividades Físicas onde elas insistem em dizer que não tem tempo (KK TEM TEMPO

PARA TUDO MENOS EXERCICIOS) resulta em ganho de gordura corporal (excesso de peso) e

perda de músculos, ganho de medidas e de brinde várias doenças cardiovasculares, Diabetes tipo

2 e entre outras.

Uma dica valiosa inicie com atividades físicas (procure um profissional), porque a pratica do

exercício pode levar a melhoria das funções cognitivas como a memória, raciocínio, atenção. Por

meio dessas operações você consegue analisar e toma decisões mais apropriadas e

disciplinadas, melhorando com mais facilidades seus hábitos alimentares.

Um conselho (se conselho fosse bom não era de graça kk), quando você se encontrar em uma

situação difícil, você pode decidir enxergar aquilo como oportunidade, para mudanças benéficas.

E cada dia que passar você irá ficar mais animado com a transformação.

SE AME, SE CUIDE.

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais