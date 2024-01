Guarda Civil localiza idoso de 95 anos desaparecido com auxílio do Canil

Um idoso de 95 anos, que havia sido dado como desaparecido na manhã deste domingo, dia 21, foi encontrado pela Guarda Civil Municipal (GCM) com o auxílio do Canil GOC da cidade. A ação ocorreu após funcionários do Lar Terceira Idade na zona norte, onde o idoso residia, não conseguirem localizá-lo e acionarem as autoridades.

O desaparecimento do idoso gerou preocupação, uma vez que ele se encontrava em um estado de saúde debilitado. Diante disso, a Guarda Civil foi acionada para auxiliar nas buscas. Os GCMs do Canil, com a ajuda do cão Apolo, iniciaram as diligências nas proximidades do lar.

Após uma busca intensa, o idoso foi localizado no meio de um milharal nas imediações. Ele encontrava-se bastante debilitado, necessitando de cuidados imediatos. Os guardas civis municipais prontamente prestaram os primeiros socorros e acionaram uma equipe médica para prestar atendimento ao idoso.

A ação rápida e eficiente da Guarda Civil Municipal, em parceria com o Canil GOC, resultou no resgate bem-sucedido do idoso desaparecido. A atuação da GCM demonstra o comprometimento da corporação em garantir a segurança e o bem-estar da população guaçuana, especialmente dos grupos mais vulneráveis, como os idosos.

A Guarda Civil Municipal desempenha um papel fundamental na preservação da ordem pública e na proteção dos cidadãos. Além disso, a atuação do Canil GOC mostra a importância dos animais, como o cão Apolo, no trabalho de busca e resgate, fornecendo recursos adicionais para as equipes de segurança.

A GCM reforça a importância de comunicar imediatamente às autoridades competentes caso ocorra algum desaparecimento, especialmente quando envolve pessoas idosas ou em situação de vulnerabilidade. A pronta ação da população e o trabalho integrado das instituições de segurança são essenciais para garantir a localização e a segurança dos desaparecidos.

A Guarda Civil Municipal permanece ao lado da população, pronta para atender às demandas e zelar pelo bem-estar de todos os cidadãos.