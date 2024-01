Avenida Brasil recebe 715 metros lineares de novo recapeamento asfáltico 

A Prefeitura retomou o recapeamento asfáltico da Avenida Brasil. O serviço será executado nos dois lados da via entre a rotatória do Jardim Serra Dourada até o cruzamento da Rua Virgilimo Maria da Silva. Dentro deste trecho a avenida irá receber 715,17 metros lineares de nova malha viária.

Na mesma região também será contemplada a Rua José Vicente Maciel, que irá receber 55,75 metros lineares de novo asfalto a partir do cruzamento desta via com a Avenida Brasil até a Rua Filomena Calmazini. Além disso, o serviço será feito nas embocaduras da Rua Maria Figueiredo das Neves e Rua Leontina Zambaldi Mariano.

Este pacote de melhorias para a mobilidade urbana de Mogi Guaçu já beneficiou a Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia, a primeira a receber novo asfalto em 417 metros lineares de sua extensão. O trabalho faz parte de pacote por meio de convênio com o Banco do Brasil, que levará melhorias para quatro ruas e avenidas da cidade.

Depois, o trabalho será executado na Avenida Honório Orlando Martini, no Jardim Novo Horizonte, na Zona Leste. Após o recape, trecho do canteiro central desta via entre a Rua José Leme de Oliveira e a Rua Amélia Armani de Oliveira será contemplado com nova infraestrutura de pavimentação asfáltica, de guias e sarjetas, além de estacionamento em 45 graus.