Carreta da Mamografia inicia atendimento no Shopping Boulevard

Desde a última terça-feira, 30 de janeiro, a Carreta da Mamografia do Programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, iniciou os trabalhos no estacionamento do Boulevard Shopping, no Centro. A unidade móvel ficará em Mogi Guaçu até o dia 10 de fevereiro e realizará atendimento gratuito para mulheres com idade acima de 35 anos.

O programa tem como objetivo conscientizar e prevenir as mulheres acerca do diagnóstico precoce do câncer de mama. Serão disponibilizadas 50 senhas por dia para exames durante a semana, sempre por ordem de chegada. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. E aos sábados, serão distribuídas 25 senhas para atendimento das 8h às 12h.

A iniciativa oferece mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico ou agendamento para mulheres de 50 a 69 anos. Basta apresentar RG e cartão SUS (Sistema Único de Saúde) para ser atendida. Já as mulheres com 35 a 49 anos e acima dos 70 precisam apresentar o pedido médico do exame, RG e cartão SUS.

Programa

O programa Mulheres de Peito existe desde 2014 e as carretas já percorreram mais de 300 diferentes localidades. Cada veículo possui conversor de imagens analógicas em digitais, impressoras, antenas de satélite, computadores, mobiliários e sanitários. Há equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem e funcionários administrativos.

Foto: Vereador Paulo Henrique Pereira e a Deputada Estadual Delegada Graciela no momento da entrega do ofício solicitando o retorno do programa para Mogi Guaçu.