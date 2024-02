Margem direita da nova ponte da Trabalhadores recebe estrutura de muro de gabiões

A Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu nesta quinta-feira, 1º de fevereiro, a construção da estrutura dos muros de gabiões da cabeceira da margem direita da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores. A estrutura de gabiões tem como finalidade de proteger o aterro das cabeceiras contra erosões. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A ponte da Trabalhadores está sendo construída por meio de instalação de tubulões – tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular –, e a obra já está com 100% desta fundação profunda finalizada. Ao todo, já foram concretadas 17 aduelas, sendo oito do lado esquerdo e oito do lado direito das margens do Rio Mogi Guaçu e uma aduela de suporte central para sustentação da superestrutura de conclusão do novo monumento.

Nesta obra, também já está concluída a superestrutura da ponte que irá receber o tabuleiro, no qual será a base da pista de trânsito por onde vão passar os veículos. Após conclusão, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores e atenderá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a atual ponte de ferro terá o fluxo no sentido centro/bairro. O projeto de conclusão prevê ainda a sinalização no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e dos Operários.

Brasil

Já na obra da nova ponte da Avenida Brasil, o mesmo serviço de construção dos muros de gabiões já foi executado em ambas as margens – esquerda e direita –, do Rio Mogi Guaçu. A estrutura servirá para impedir, no futuro, que ocorram erosões que possam danificar o asfalto, garantindo mais segurança para motoristas e pedestres em uma das principais vias de circulação do município. Pelo cronograma da Secretaria de Obras e Mobilidade está previsto para a próxima semana o início dos serviços de aterramento das cabeceiras do novo monumento da Avenida Brasil.