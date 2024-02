PMs de Força Tática prendem ladrões de motocicleta na Avenida Mogi Mirim

No final da tarde de ontem (31), uma ocorrência de furto de veículo movimentou o Parque do Estado I. A equipe da Força Tática, composta pelos policiais, Sgt PM Dias, Cb PM Torriani, Cb PM Montefusco e Cb PM Evangelista, estava em patrulhamento tático pela Avenida Mogi Mirim quando avistaram uma motocicleta XRE verde com a placa adulterada com fita isolante.

Após constatarem a irregularidade, os policiais deram voz de abordagem aos ocupantes da motocicleta. Durante a abordagem, o garupa, identificado como J., arremessou um objeto ao solo, posteriormente identificado como uma micha. Ambos os ocupantes foram revistados, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado. O condutor da motocicleta foi identificado como K.

Após verificar o objeto arremessado, constatou-se que se tratava de uma micha, uma ferramenta utilizada para abrir veículos. Durante a vistoria da motocicleta, foi verificado que a placa original havia sido alterada, com dois caracteres modificados. Ao realizar uma pesquisa sobre o emplacamento do veículo, descobriu-se que ele havia sido recentemente furtado na cidade de Mogi Mirim.

Os suspeitos foram interrogados sobre os fatos. K. afirmou que havia pegado a motocicleta emprestada de um amigo, enquanto o adolescente J. admitiu que estava com a micha e que pretendia roubar uma moto. Diante dos fatos, K. recebeu voz de prisão e J. foi apreendido por furto de veículo. Seus direitos constitucionais foram lidos e eles foram conduzidos pacificamente à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu.

Na Central de Polícia Judiciária, a vítima L. reconheceu a motocicleta e o capacete que estavam com K. durante a abordagem como sendo de sua propriedade. O delegado de plantão, tomou ciência dos fatos e ratificou a voz de prisão e apreensão dada pela equipe policial. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Durante a ocorrência, o advogado dos suspeitos esteve presente, acompanhando todas as formalidades do processo. A motocicleta e o capacete foram liberados para a vítima assim que a ocorrência foi finalizada.