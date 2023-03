1ª Feira Mística acontece no sábado no Centro Cultural de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura promove no próximo sábado, dia 25 de março, a 1ª Feira Mística nas dependências do Centro Cultural de Mogi Guaçu. O evento vai acontecer no período das 10h às 22h e tem entrada franca.

Mais de 30 expositores confirmaram presença, sendo a maioria de Mogi Guaçu. Os visitantes terão à disposição produtos de decoração e artesanais, como saboaria, óleos e incensos. Na praça de alimentação haverá produtos naturais, ou seja, tudo de acordo com a temática do evento.

“A Feira Mística será bem diversificada e teremos saboaria, óleos, incensos, terapias alternativas, oráculos e palestras”, comentou o secretário municipal de Cultura, André Sastri, revelando estar otimista com o público, pois a primeira edição está sendo bem aceita.

A Feira Mística terá um espaço para a cultura Geek e desfile de cosplay medieval/místico.