Diogo Martin Chagas ganha medalha de bronze em torneio internacional de xadrez disputado em Mogi Guaçu  

O guaçuano Diogo Martin Chagas, 20, conquistou a medalha de bronze no III Torneio de Rating Internacional (IRT) de Xadrez Clássico Fechado de Mogi Guaçu. O IRT é um evento oficial da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e conta pontos para o ranking mundial da modalidade. A competição aconteceu no domingo, 19 de março, no Shopping Boulevard Rio, no Centro.

O campeão do evento foi o mestre nacional e atual campeão brasileiro, Ivan Roberto Sanchez, de Jundiaí, seguido pelo enxadrista de Carapicuíba, Thiago Henrique Pereira, na segunda colocação.

O III Torneio de Rating Internacional foi organizado pelo técnico da equipe de Mogi Guaçu, Wendel Assis. “Em competições de xadrez fechado, só participam atletas convidados. Em Mogi Guaçu, competiram 10 enxadristas, sendo sete guaçuanos e três atletas de outras cidades”, explicou ele ao ressaltar que o elenco local pertence a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Wendel contou que o evento possibilitou que a população tivesse um pouco de contato com os participantes e pudesse acompanhar as partidas a poucos centímetros de distância dos atletas. “O torneio também foi transmitido ao vivo de forma online, porque foram utilizados os moderníssimos tabuleiros DGT, que permitiu que cada lance fosse reproduzido em tempo real para a internet”, comentou.