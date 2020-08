Carro despenca de viaduto da SP 342 sobre a Avenida Bandeirantes no Parque Cidade Nova

Por volta das 09h00 desta sexta (07), um Chevrolet Montana, placas de Mogi Guaçu, que seguia pela Rodovia SP 342, sentido Campinas, quando o condutor Renan de Oliveira, 27 anos perdeu controle no KM 173, bateu contra placa de sinalização, invadiu o canteiro central e caiu entre o vão do viaduto sobre a Avenida Bandeirantes ficando em posição de capotado.

Populares que passavam pelo local acionaram Resgate do Corpo de Bombeiros, SAMU e Ambulância da RENOVIAS. Porém, diversas testemunhas viraram o carro em posição normal ao perceber que o motorista estava vivo. Assim que os Bombeiros chegaram, tiraram o motorista que estava preso nas ferragens com ferimentos moderados com ajuda do SAMU.

Condutor socorrido para a Santa Casa em estado estável com suspeita de fratura clavícula.

Veja vídeos minutos após o acidente:

Fotos: John Everte