Violência Doméstica: Homem é preso por Ameaça e Lesão Corporal na região central

Em mais um triste caso de violência doméstica, um homem foi preso em flagrante após ameaçar e agredir sua ex-namorada na região central de Mogi Guaçu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender uma ocorrência de violência doméstica. A vítima, identificada como J.A., informou que seu ex-namorado, A.B.O., foi até sua residência em Americana e a ameaçou de morte, dizendo que iria matar toda a sua família.

Para tentar acalmar a situação, J.A. saiu de sua casa e foi até o portão conversar com A.B.O. No entanto, ele a puxou pelos braços e a arrastou para dentro do veículo, levando-a em direção a Mogi Guaçu. Durante o trajeto, o agressor teria proferido xingamentos, desferido socos no rosto da vítima e puxado seus cabelos.

Ao chegarem em Mogi Guaçu, A.B.O. entrou com o carro em um condomínio, mas J.A. conseguiu se desvencilhar e correr até uma casa de show, onde permaneceu até a chegada da Polícia Militar. As equipes das viaturas 103 e 129 foram até o condomínio, localizaram o veículo estacionado e, com autorização da síndica, encontraram o agressor em seu apartamento.

Diante dos fatos, A.B.O. foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. O delegado de plantão, ratificou a prisão e elaborou o flagrante, encaminhando o indiciado à disposição da Justiça.

Esse mais um caso que evidencia a importância do combate à violência doméstica e do acompanhamento psicossocial das vítimas e de seus familiares. As autoridades ressaltam a necessidade de denunciar tais crimes e reforçam que a violência doméstica não será tolerada.