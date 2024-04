IPTU 2024: Pagamento da 1ª parcela ou da cota única pode ser feito nas casas lotéricas

A Prefeitura de Mogi Guaçu prorrogou o prazo de pagamento da primeira parcela e o da cota única com desconto à vista de 8% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2024 e da Taxa de Coleta de Resíduos para o dia 15 de maio. Por conta disso, o pagamento do imposto pode ser feito normalmente até a nova data de vencimento nas casas lotéricas.

A prorrogação do vencimento foi necessária por conta do atraso na entrega dos carnês. Segundo a Secretaria de Finanças, não é necessário atualizar o boleto para o pagamento. Mesmo assim, quem preferir atualizar, pode fazê-lo pelo site da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br ao acessar a aba 2ª via e espelho do IPTU e imprimir as parcelas para o pagamento. A atualização dos boletos também pode ser pedida via WhatsApp 19-97134-9546.

É importante destacar que a segunda parcela com vencimentos nos dias 15, 16, 17 e 18 de maio também foi prorrogada e poderá ser liquidada até o dia 31 de maio. Porém, a partir da terceira parcela as datas de pagamento seguem inalteradas, assim como os vencimentos subsequentes até a nona parcela. Os vencimentos são de acordo com o número de inscrição imobiliária do imóvel do carnê do contribuinte.

O contribuinte pode ter acesso aos boletos de forma eletrônica por meio do site da Prefeitura e precisa apenas estar com o número de cadastro municipal do imóvel, para que, assim, possa imprimir as parcelas. Este número fica disponível na capa de carnê de IPTU. A inscrição imobiliária do imóvel deve ser digitada sem traços, com as duas iniciais maiúsculas e mais os 12 dígitos numéricos. Exemplo: NE123456789000.

Pagamento

Os pagamentos podem ser realizados por meio dos correspondentes bancários (Casas Lotéricas e Casas Bahia).