Vigilância Ambiental realiza nebulização em bairros com maior número de casos de dengue no município

Nesta terça-feira, 6 de fevereiro, a Vigilância Ambiental (VA) vai iniciar os serviços de nebulização para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. À noite, a ação vai começar com aplicação de inseticida na região das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Chaparral e do Fantinato, na Zona Leste, porque nessa área se concentra o maior número de casos confirmados da doença, com sete casos positivos.

Já na quarta-feira, 7 de fevereiro, a Vigilância Ambiental irá executar o trabalho com nebulização costal na área da UBS Centro Oeste, na Zona Oeste, região com quatro casos confirmados de dengue. De acordo com boletim epidemiológico divulgado, até o momento, Mogi Guaçu registra 24 casos positivos da doença e outros 23 exames aguardam o resultado. Ao todo, já foram 208 notificações.

Por conta disso, a VA intensificou em diversas regiões da cidade as visitas de bloqueio com o objetivo de eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. “O objetivo é conscientizar o morador para os cuidados constantes sobre os tipos de criadouros e, principalmente, quanto ao aumento no número de casos e a necessidade de eliminar os criadouros. Caso necessário, é feita a aplicação de larvicida”, explicou a bióloga da VA, Cristiana Monteiro Ferraz.

As visitas de bloqueio são realizadas sempre que o órgão recebe uma notificação de alguma pessoa que passou por atendimento no posto de saúde, hospitais ou consultório privado. “As nossas unidades de saúde já fazem esse trabalho. No entanto, com o aumento de casos de dengue resolvemos intensificar esta ação”, falou ela ao ressaltar também que “se alguma pessoa tiver febre, dores pelo corpo, dor de cabeça ou outros sintomas devem procurar imediatamente o posto de saúde mais próximo de sua residência”.

Combate ao Aedes aegypti

Verificar se a caixa d’água está bem tampada

Deixar as lixeiras bem fechadas

retirar os pratos de plantas

Recolher e acondicionar o lixo do quintal

Limpar as calhas

Cobrir piscinas e mantê-las cloradas

Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários

Limpar a bandeja externa da geladeira

Limpar as vasilhas dos bichos de estimação

Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado

Cobrir bem a cisterna

Cobrir bem todos os reservatórios de água

manter lajes niveladas e com saídas de água desobstruídas