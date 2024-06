Prefeitura executa infraestrutura asfáltica no estacionamento da UPA do Jardim Santa Marta

A Prefeitura de Mogi Guaçu está realizando nova infraestrutura de pavimentação asfáltica no estacionamento da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Santa Marta. O trabalho inclui ainda a instalação de guias e sarjetas nas vias de acesso das áreas dos funcionários e do público. Além disso, o estacionamento destinado à população será ampliado e irá ganhar mais 10 vagas para veículos. Ao todo, serão 112,61 metros lineares de nova pavimentação no local.

No estacionamento dos funcionários, o serviço será feito em 56,58 metros lineares, o que irá beneficiar 16 vagas, sendo uma para Pessoa com Deficiência (PCD) e quatro para ambulâncias. Já o estacionamento do público receberá 56,03 metros lineares de nova infraestrutura, área que abriga, até o momento, 10 vagas comuns e duas para PCD.

O trabalho será executado por meio do Programa Nossa Rua através de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. O serviço será feito pela Construtora Simoso e terá acompanhamento da Secretaria de Obras e Mobilidade (SOM).

É importante ressaltar que a UPA do Jardim Santa Marta é o polo de atendimento para pacientes com dengue em Mogi Guaçu desde fevereiro de 2024. Com o crescimento dos casos na cidade, a unidade foi escolhida para receber os pacientes que precisam de um atendimento considerado mais urgente. O polo está preparado para o diagnóstico e tratamento das pessoas com dengue, com pontos para hidratação venosa ou oral, conforme necessidade de cada caso.

O prefeito Rodrigo Falsetti disse que o trabalho se faz necessário para proporcionar mais conforto e acessibilidade para a população. “Além disso, a nossa gestão nos últimos três anos e meio tem se preocupado em realizar também reformas e manutenções nas unidades de saúde da cidade. E sempre realizamos visitas nos postinhos para verificar as condições e conversar com todos para ver o que precisa para fazer as melhorias necessárias”, comentou.

Vereador Jéferson consegue verba estadual para asfaltar estacionamento do UPA Santa Marta – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)

Zeladoria

Recentemente, a Prefeitura de Mogi Guaçu concluiu a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Prefeito Orlando Chiarelli, no Jardim Novo I, na Zona Norte. O trabalho proporcionou uma estrutura de atendimento com melhor qualidade para a população daquela localidade.

Entre os serviços realizados na UBS da Zona Norte estão a reforma dos sanitários, troca de vidros das janelas, instalação de novo telhado e de revestimento das paredes e a substituição das bancadas – de pias de granito por novas de inox. Além disso, foi feita a construção de rampas de acessibilidade e a adequação dos equipamentos para o combate de incêndios e das instalações elétricas do postinho. Ao final, o prédio recebeu nova pintura interna e externa.

E em breve, a Administração Municipal vai entregar também para a população as novas instalações da reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila São Carlos. A obra segue em ritmo acelerado e o prédio recebe melhorias finais de acabamento. Neste local, foram executados no prédio a troca do telhado, do piso, da rede elétrica e de portas e janelas.