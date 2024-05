Vacinação da gripe é ampliada para todas as pessoas acima de seis meses de idade no município

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu também aderiu ao cronograma do Ministério da Saúde que estendeu a vacinação contra a Influenza para todas as pessoas acima de seis meses de idade. A medida passou a valer a partir desta quarta-feira, 1º de maio. A ampliação ocorre para responder ao aumento dos casos de Influenza no país e a imunização irá acontecer até o dia 31 de maio.

Antes, a imunização pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tinha como público-alvo os grupos prioritários. No entanto, todos os esforços deverão ser continuados para vacinar os grupos que são mais vulneráveis a desenvolver complicações em decorrência da doença, entre eles destacam-se as gestantes, puérperas, adultos com 60 anos ou mais de idade, crianças menores de cinco anos de idade e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais.

Em Mogi Guaçu, a imunização acontece em período integral em sete postinhos de saúde de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo na UBSs Guaçu Mirim, Zona Sul, Centro de Saúde, Centro Oeste e Zona Norte e nas USFs Zaniboni II e Ypê Pinheiro. E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30.

A vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a Influenza e suas complicações. Entre os principais sintomas da gripe estão febre, tosse e dores de garganta, no corpo e de cabeça.

Horário de imunização contra a Influenza

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

•UBS Guaçu Mirim;

•UBS Zona Sul;

•UBS Centro de Saúde;

•UBS Centro Oeste;

•UBS Zona Norte

•USF Zaniboni II;

•USF Ypê Pinheiro;

Demais unidades de saúde

De segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

•USF Hermínio Bueno;

•USF Eucaliptos;

•USF Rosa Cruz;

•UBS Ypê II;

•USF Alto dos Ypês;

•USF Guaçuano;

•USF Fantinato;

•USF Santa Terezinha;

•USF Chaparral;

•USF Suécia;

•USF Santa Cecília;

•UBS Martinho Prado Júnior;

•UBS Zaniboni I;

•USF Chácaras Alvorada.