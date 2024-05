Prefeitura vai realizar mais 520 castrações pelo Programa de Castração Animal

O Programa de Castração Animal da Prefeitura de Mogi Guaçu vai promover a castração de mais 520 animais. Um novo processo licitatório para a contratação de uma clínica especializada acaba de ser concluído. As novas castrações vão começar na segunda-feira, dia 6 de maio.

A Secretaria Municipal de Bem-Estar e Defesa Animal já possui um cadastro com cerca de 600 animais, entre cães e fatos, e, por isso, os proprietários estão sendo avisados sobre o início da castração. Um cronograma será seguido pela clínica priorizando os animais abandonados, os de famílias de baixa renda e também os de protetores independentes.

“Nós mantemos ativo nosso cadastro e já temos os animais que serão castrados nesta nova etapa do programa. Estamos em contato com os proprietários dos animais para a preparação, para que o procedimento seja feito e, por isso, é importante que as orientações sejam seguidas, principalmente com relação ao jejum do animal”, comentou o secretário de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei.

O secretário comentou que um novo processo licitatório será feito para mais uma etapa do Programa de Castração Animal. “Depois dessas 520, vamos promover outras 520 e, assim, vamos ampliando o programa atendendo os animais, priorizando os de família de baixa renda e dos protetores independentes”, ressaltou o secretário.

O interessado pode efetuar a inscrição e ela pode ser realizada de forma online pelo link: https://tinyurl.com/489sufmyou diretamente na Secretaria de Bem-Estar, localizada na Rua Afonso Pessini, n° 36, Imóvel Pedregulhal, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira.

O Programa de Castração Animal, até o momento, realizou mais de 2.000 castrações entre cachorros e gatos, machos e fêmeas. Além dessas, o Centro de Controle de Zoonoses promove, em média, 130 procedimentos por mês ao longo do ano. Eventuais dúvidas podem ser sanadas através do telefone (19) 3851.7660.