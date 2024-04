Tragédia em Mogi Mirim: Pitbull ataca e mata tutor de 30 anos

Uma tragédia foi registrada pela PM de Mogi Mirim na manhã deste domingo (14). Um homem foi atacado e morto por seu próprio pitbull no quintal de sua casa, localizada na Rua Cláudio dos Santos, no bairro Jardim Europa.

De acordo com informações, a vítima, Hugo Otávio Tobias de 30 anos que era o tutor do animal, passou mal enquanto estava no quintal. Nesse momento, o pitbull, que estava solto, atacou a homem e dilacerou seu pescoço.

Um GCM (Guarda Municipal) que é vizinho da vítima, juntamente com o irmão dela, tentaram intervir e não conseguiram amarrar o cachorro, o animal se debatia muito e tentou atacá-los também. Diante da situação grave, o guarda municipal precisou atirar no pitbull, que acabou morrendo.

Socorristas do SAMU foram acionados, mas infelizmente não conseguiram salvar a vida da vítima. Segundo familiares, a vítima fazia uso de medicamentos controlados e sofria de ataques epiléticos.

Ocorrência em andamento as 09h33…….