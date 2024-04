PAT divulga 133 vagas de EMPREGO nesta segunda-feira (15)

133 Vagas distribuídas em 35 ocupações

AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7631772): Necessário ter atuado na área produtiva com montagens e linha de produção. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ATENDENTE DE BALCÃO (7554935): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atendimento ao cliente. Necessário possuir conhecimento em informática, boa comunicação e disponibilidade de horário. Acima de 20 anos de idade. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:AB ou B. AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL (7573365): Trabalhar com importação e exportação, lucro real e presumido, emissão, entrada e saídas de notas fiscais, emissão de boletos bancários, conhecimento de sistema de contas a pagar e receber, arquivos de documentos fiscais e contábeis para envio à contabilidade. Trabalhar em equipe, atendimento a cliente interno e externo. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. Necessário ter a própria condução. AUXILIAR FINANCEIRO (7635912): Experiência comprovada na área financeira, contas a pagar e fechamento. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. AUXILIAR DE JARDINAGEM (7615724): Exercer a funçãode auxiliar de jardinagem dentro de empresa multinacional. Vaga sexo indiferente. Experiência na função. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE JARDINAGEM (7633129): Trabalhar no ramo de silvicultura, efetuar plantio, irrigação, distribuição de mudas de eucaliptos e nativas, efetuar combate a incêndios florestais e construir cercas, trabalhar com motoserra. Trabalhar em Mogi Guaçu e Região. Idade entre 25 a 55 anos. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Experiência na função. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7622246): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxilia na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. AUXILIAR MECÂNICO DE AUTOS (7617190): Efetuar consertos mecânicos ou elétricos, troca de óleo e limpeza de motores, lava peças e outros componentes, auxilia na montagem e desmontagem de motores e máquinas. 12 meses de experiência na função. Ensino médio completo. Vaga masculina. AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (7621533): Trabalhar na função de Operador de Perecíveis. Abastecem mercadorias da maneira e nos locais indicados pelo superior imediato, precificando e organizando a matéria prima nos respectivos setores. Auxiliam no preparo e processamento de alimentos, na montagem e/ou produções. Trabalham em conformidade com as normas e procedimentos técnicos de segurança alimentar. Realizam atendimento ao cliente. Possuir disponibilidade para trabalhar em Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. Horário de trabalho 13h às 22h. Não exige experiência na função. CONSULTOR DE VENDAS (7551558): Atuar na prospecção de clientes pessoa jurídica, visando comercialização de serviços através de telefone, WhatsApp e e-mail. Necessário possuir boa comunicação e interação com pessoas, pontualidade, comprometimento, foco em resultados em atingir metas, saber trabalhar em equipe, possuir habilidade com sistemas de informação (consultas, INPUTS, planilhas). Desejável experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. COSTUREIRA (7638276): Possuir conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS (7623816): Prática comprovada com máquina reta e overloque. Vaga sexo feminino. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE OBRAS (7633507): Acompanhamento de obras civis de manutenção industrial, necessário experiência com obras de concreto, bases, pisos e estruturas de concreto, coordenar e orientar equipes, acompanhar serviços de terceiros. Ter experiência dentro de fábricas, 1 ano de experiência comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. FIEL DE DEPÓSITO (7604195): Exercer a função de auxiliar de depósito. Desejável experiência como auxiliar de logística, depósito ou expedição. Disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE PREVENÇÃO DE PERDAS (7604095): Experiência na função de fiscal de prevenção, vigia ou porteiro. Disponibilidade de horário. Vaga masculina. Ensino médio completo. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (7562983): Profissional irá instalar sistemas de segurança: Alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B INSTALADOR DE VIDROS (7569239): Profissional responsável pela troca de para-brisas, vidros em geral, faróis, retrovisores, lanternas e máquinas de vidros. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B. JARDINEIRO (7615698): Exercer a função de jardineiro dentro de empresa multinacional. Vaga sexo indiferente. Experiência na função. Ensino fundamental completo. LÍDER DE CAIXA (7633517): Administrar os serviços e equipe de frente de caixa para garantir o atendimento eficaz aos clientes e monitorar todos os processos operacionais, demais atividades oriundas a função. Necessária experiência na função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL (7618226): Executar manutenções mecânicas preventivas, preditivas e corretivas em máquinas operatrizes de linha produtiva. Conhecimento em talhas. Atender execuções através de ordem de serviço e documentos necessários para controle PCM de ativos. Conhecimento sólidos em rotinas mecânicas sobre rolamentos, lubrificantes, alinhamentos de acoplamentos de blocos, válvulas, bombas pneumáticas e hidráulicas. Treinamentos em mecânica. Vaga Masculina. Ensino médio completo. CNH desejável, não exigida. MOTORISTA DE CAMINHÃO (7631299): Dirigir caminhão Truck, carreta, toco. Efetuar verificação das condições do veículo como nível de óleo de combustível, de transmissão e hidráulico, pressão dos pneus, freios, faróis, buzina, sinalizações etc. Zelar pela boa conservação e limpeza do veículo. Respeitar com rigor as normas de trânsito. Necessária experiência de 01 ano na função, conhecimento nas leis de trânsito e normas de segurança de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. MOTORISTA DE CAMINHÂO (7633065): Experiência com caminhão Pipa e Munck, transportar máquinas, suplementos e insumos para frentes de serviços. Experiência comprovada. Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Idade entre 25 a 55 anos. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: D. OFICIAL DE MANUTENÇÃO (7634285): Zelar pela operacionalidade dos equipamentos da área, auxiliando e acompanhando a realização dos trabalhos, disponibilizando os equipamentos, efetuando limpezas, pequenos reparos, troca de facas e contra facas, acompanhar descarregamento de madeira, realizar limpeza da área de equipamentos e outras atividades pertinentes a função exercida. Vaga masculina. Ensino médio completo. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (7633450): Limpeza de barracão, bater sacaria, entre outras atividades pertinentes a função. Vaga sexo masculino. Ensino fundamental completo. CNH: B. OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL (7624489): Fabricam produtos em ráfia. Preparam matérias-primas, máquinas e moldes para fabricação dos produtos, como alça, fundo e corpo. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. Manter o local limpo e organizado. Carimbam peças, utilizam impressora. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino médio completo. CNH não exigida. OPERADOR DE MOTOSSERRA (7632377): Trabalho em área rural com execução de podas e roçadas, experiência com atividades rurais, jardinagem e com maquinários será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio. CNH: AB. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (7631475): Possuir boa dicção, gostar de atendimento ao público. Não precisa ter experiência, porém se tiver será considerado um diferencial. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. PEDREIRO (7634222): Necessário conhecimento na área de construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. POLIDOR DE METAIS (7635113): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Realizar o polimento de peças e ferramentas de diferentes materiais, com o objetivo de assegurar a qualidade e a conservação das texturas, pinturas e brilho das peças e ferramentas. Não exige experiência. Vaga masculina. SERRALHEIRO (7606878): Vaga para Mogi Mirim. Ter experiência com solda, esmerilhadeira e furadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SOLDADOR TIG (7634128): Preparar os insumos de solda, regular a máquina, realizar a solda das peças, liberar as peças para o próximo processo febril, verificar não conformidades das peças a serem soldadas. Experiência comprovada. Vaga masculina. Ensino médio completo. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (7634880): Vaga para cidade de Estiva Gerbi. Profissional responsável pela documentação SST, controle e entrega de EPI’S, vistoria e treinamento sobre SST. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Curso Técnico em Segurança do Trabalho. TORNEIRO MECÂNICO (7604706): Experiência na função de torneiro mecânico. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. TRATORISTA FLORESTAL (7633042): Experiência com tratores e reboques, responsável por todo processo de produção, desde preparo da terra, semeadura e colheita. Curso de tratorista. Trabalhar em Mogi Guaçu e região. Idade entre 25 a 55 anos. Ensino fundamental completo. Sexo masculino. CNH: B.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEGUNDA-FEIRA (15/04/2024)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 12/04/2024 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

