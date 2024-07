GCM age rápido e prende indivíduo por furto de palmeiras na Avenida dos Trabalhadores

Uma equipe da Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu, composta pelos GCMS Camila e Fernandes realizou uma rápida ação no final da noite desta segunda (15), prendendo um indivíduo que acabava de furtar palmeiras da ponte da Avenida dos Trabalhadores, na região central da cidade.

De acordo com as informações, os guardas civis foram acionados e conseguiram interceptar o suspeito ainda no local do crime. As palmeiras furtadas foram então restituídas à SAAMA (Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo), que irá cuidar do replantio das mudas.

O indivíduo de 49 anos, que é morador de rua foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu preso.

“Mais uma vez, a Guarda Civil demonstrou sua prontidão em agir e proteger o patrimônio público da cidade de Mogi Guaçu”, destacou o comandante da corporação. “Estamos sempre à disposição da população guaçuana para garantir a segurança e o bem-estar de todos.”

Este é mais um exemplo da atuação diligente da Guarda Civil reforçando seu compromisso em manter a ordem e preservar o espaço público para a comunidade.