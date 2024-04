Após revitalização, Centro Esportivo do Jardim São Pedro é entregue para a população

O prefeito Rodrigo Falsetti entregou na noite de quinta-feira, dia 11 de abril, a revitalização do Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, conhecido como AICA, no Jardim São Pedro. A área esportiva foi totalmente remodelada para os moradores da Zona Leste. Ao lado do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, o chefe do Executivo ressaltou que o principal objetivo da melhoria é que as famílias voltem a frequentar os espaços públicos.

Com as melhorias, o Centro Esportivo do Jardim São Pedro passou a contar com duas quadras poliesportivas e uma quadra de areia, além de playground e academia ao ar livre. O espaço conta ainda com arquibancada, novos vestiários e nova iluminação em LED. Uma completa drenagem também foi realizada na área, que também recebeu novos equipamentos esportivos, como conjunto de trave completa com rede para futebol de salão, para voleibol e tabela completa com suporte e rede para basquete.

O prefeito Rodrigo Falsetti destacou ser de extrema importância que a população volte a frequentar a nova área do Centro Esportivo do AICA. “Antes de iniciarmos a reforma deste lugar, nós estivemos aqui conversando com os moradores para sabermos o que eles precisavam e queriam que aqui fosse feito. E hoje, estamos contemplando toda a população da Zona Leste, devolvendo este lugar revitalizado e, acima de tudo, seguro onde as famílias terão um local de entretenimento e as crianças poderão praticar diversas modalidades esportivas”, falou.

O chefe do Executivo lembrou que sempre frequentou os centros esportivos da cidade e, como secretário de Esporte, teve a oportunidade de conhecer a realidade dos espaços. “Eu vim do esporte e, assim como o Paulinho Moreira, nós sabemos da importância e do valor do esporte na vida dos cidadãos. Aqui não é lugar para pessoas do mal, mas, sim, das famílias guaçuanas que precisam de espaços com atração, iluminação e segurança. E o nosso trabalho irá continuar em todos os cantos da cidade. Aos pouquinhos, mas sempre avançando para oferecer o melhor para nossa população”, finalizou.

O secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, o Paulinho, emocionou-se ao falar da entrega da revitalização do Centro Esportivo do AICA para a população da Zona Leste. “Eu morei e cresci nessa região e minha vida era nesse espaço. Eu me lembro da inauguração desse centro esportivo há 40 anos, porque eu estava presente naquela ocasião. Meu avô trabalhou aqui e cuidou sempre com muito carinho desta área e, para mim, é uma honra e um prazer fazer parte deste importante momento”, comentou.

Ele comentou sobre o trabalho sério e frequente da Administração Municipal no investimento do esporte e lazer de Mogi Guaçu. “Agradeço ao nosso prefeito Rodrigo Falsetti e ao vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel pela revitalização não só desse espaço, mas também de outros centros esportivos que já receberam ou que ainda veem recebendo excelentes melhorias nesses últimos três anos”, disse.

Além do prefeito e do vice-prefeito, os vereadores Adriano Batatinha, Guilherme da Farmácia, Judite de Oliveira e Lili Chiarelli também participaram do evento de entrega da revitalização do Centro Esportivo do AICA.