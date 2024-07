Polícia Militar prende acusado de furto a residência no Jardim Itamaraty

Um homem foi preso em flagrante na noite de ontem (18) após furtar uma residência no Jardim Itamaraty. O suspeito, identificado como F.A.P., de 39 anos, foi detido por uma equipe da Polícia Militar após ser flagrado pulando o muro da casa e saindo com um botijão de gás e uma panela elétrica.

Segundo informações da PM, a equipe foi acionada via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) após um morador ter presenciado a ação criminosa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram F.A.P. na calçada com os objetos furtados.

Em contato com a moradora da residência, que estava trabalhando no momento do crime, a PM apurou que a vítima já estava separada de F.A.P., que é usuário de drogas.

Diante dos fatos, F.A.P. foi conduzido ao Plantão Policial da CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão, Dr. Júlio Luís Garavello Gonçalves, ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime de furto. O amigo de F.A.P., que o acompanhava no momento do crime, foi ouvido e liberado em seguida.

A Polícia Militar ressalta a importância da população denunciar qualquer atitude suspeita através do telefone 190.