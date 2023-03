Teatro Tupec: Canta Guaçu será no dia 4 de abril e traz tema de filmes

A Secretaria Municipal de Cultura já está preparando a 3ª edição do Canta Guaçu, que será realizada no dia 4 de abril, a partir das 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural. Desta vez, os músicos vão apresentar ao público músicas com tema de filmes.

A Corporação Musical Marcos Vedovello confirmou presença e vai fazer uma participação para lá de especial no Canta Guaçu. O repertório promete levar nostalgia e muita emoção ao público que for prestigiar o evento.

A entrada é franca e o interessado deve acessar o link https://megabilheteria.com/evento?id=20230309143339 para a confirmação do ingresso.

SERVIÇO:

Local: Teatro TUPEC, Centro Cultural

venida dos Trabalhadores n° 2555-2591, Jardim Camargo

Link para os ingressos:

https://megabilheteria.com/evento?id=20230309143339