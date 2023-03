Cozinheira perde a vida após explosão de panela de pressão em churrascaria

Por volta das 20h00 desta quinta-feira (09) Alminda Maria Teixeira da Costa Neto de 36 anos morreu após ser atingida por uma panela de pressão que explodiu na cozinha de uma churrascaria que fica situada nas margens Rodovia SP 340, próximo ao Distrito Industrial Getúlio Vargas e empresa Mahle.

A mulher que era cozinheira, estava no seu primeiro dia de trabalho, segundo informações. Outros funcionários do estabelecimento acionaram o SAMU de imediato, mas ao chegar, os socorristas já se depararam com a vítima em óbito, inclusive com perda de massa encefálica, causada pelo impacto da explosão.

A Polícia Civil esteve presente no local do acidente e a Polícia Científica realizou os trabalhos de Perícia para apurar as causas e as responsabilidades da fatalidade. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Mogi Guaçu e deverá ser liberado aos familiares para o sepultamento ainda nesta sexta (10).