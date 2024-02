Susto e danos materiais, 3 veículo se envolvem em colisão na Rua Santa Júlia

Por volta das 09h00 da manhã desta terça-feira (20), um acidente de trânsito envolveu 3 veículos na Vila Santa Júlia, região Central da cidade.

Segundo apurado, o VW Golf que seguia pela Rua Francisco de Arruda, sentido Rua São José não teria respeitado a preferencial e acabou batendo na lateral de uma Towner que seguia pela Rua Santa Júlia sentido Avenida dos Trabalhadores.

Com a colisão, a Towner tombou e atingiu uma Ford Ecoesport que estava estacionada na Rua Santa Júlia. Apesar da gravidade do acidente, o motorista do Golf e da Towner não se feriram, na Ecoesport não havia ninguém no interior.

Uma equipe da GCM organizou o trânsito e elaborou o boletim de ocorrência.