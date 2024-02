Prefeitura (Cultura) abre inscrições para o Canta Guaçu 2024  

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o processo de chamamento público para artistas e grupos artísticos interessados em participar das apresentações de música do 3º Canta Guaçu. Neste ano, o tema da edição será Rock in Concert e acontecerá no dia 2 de abril, uma terça-feira, às 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Seguindo a tradição, o evento fará parte da agenda de comemorações de aniversário dos 147 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, celebrado em 9 de abril.

O Canta Guaçu é direcionado para músicos e vocalistas de Mogi Guaçu. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até às 16h do dia 29 de fevereiro por meio de formulário disponível no link: http://bit.ly/Form_CantaGuacu2024. Cada inscrição deve conter um histórico com a trajetória, currículo e vídeo de apresentação do artista.

Serão duas modalidades de inscrições, sendo a primeira para cinco músicos – um baterista, um baixista, um tecladista e dois guitarristas. Já a segunda é para quatro vocalistas. Após o processo seletivo, serão realizados ao menos três ensaios e uma passagem geral de som e palco, contando com a presença dos vocalistas e instrumentistas sob coordenação do secretário-adjunto de Cultura, o maestro Domênico Honório.

O tema das músicas será baseado nos grandes sucessos do rock mundial e os ensaios serão realizados nos dias 11, 18 e 25 de março, no Teatro Tupec, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. E a passagem geral de som e palco acontecerá no mesmo local na segunda-feira, 1º de abril, a partir das 19h, juntamente com a Orquestra de Sopros da Corporação Musical Marcos Vedovello que também participará do evento.

Cada instrumentista e vocalista selecionado receberá R$ 250. “O valor é uma gratificação pelo número de ensaios que serão realizados para o evento. No entanto, qualquer despesa com alimentação, transporte, figurino e instrumentos correrão por conta de cada artista”, explicou o secretário de Cultura, André Sastri.

Dúvidas relacionadas ao chamamento público do 3º Canta Guaçu serão esclarecidas pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).