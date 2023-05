SSM abre chamada pública para comerciantes e ambulantes interessados em trabalhar na Prado Race

A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) publicou o edital para as inscrições de comerciantes e ambulantes que queiram trabalhar na 2ª edição da Prado Race de Mountain Bike, que será realizado no domingo, 4 de junho, em Martinho Prado Júnior. O cadastramento poderá ser feito somente na quarta-feira, dia 31 de maio, das 8h30 às 9h30, na Divisão de Fiscalização da SSM, localizado na Avenida Paulista, nº 338, no Jardim Centenário.

Serão oferecidas pela SSM até quatro vagas para comerciantes de alimentos preparados e uma vaga para ambulantes de bebidas, sendo direcionadas para o comércio de hambúrgueres, pastel, doces, sorvetes e chopp artesanal, respectivamente. Para mais informações, consultar o edital, a partir da página 2, disponível no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzY1ODc4

Os contemplados serão definidos através de um sorteio, que vai ser efetuado no mesmo dia 31, às 10h, no próprio local de inscrição. Em caso de vagas remanescentes, o preenchimento será feito a critério da SSM.

A Prado Race (Mountain Bike) será realizada no dia 4 de junho, a partir das 7h, no Centro Esportivo Amauri Caveanha, localizado no Distrito Martinho Prado Júnior. O evento é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).