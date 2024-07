Desafio 5k Mountain Running da Roseira e 11º Roseira Race Mountain Bike acontecem nos dias 27 e 28 de julho

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) vai promover mais uma edição da tradicional Roseira Race Mountain Bike e com novidades nesse ano. No sábado, dia 27 de julho, será realizado o Desafio 5k Mountain Running da Roseira. Ou seja, dois eventos no mesmo local.

“Como já temos toda a estrutura por conta da Roseira Race, decidimos realizar mais um evento esportivo na Roseira e optamos pela corrida e caminhada, que são esportes tradicionais e muito praticados na nossa cidade e região. Assim, esperamos atrair os amantes desses dois esportes”, comentou Paulo César Moreira, secretário municipal de Esporte.

No sábado, dia 27 de julho, será realizado o Desafio 5k Mountain Running da Roseira 2024 com corrida e caminhada, sendo a largada agendada para às 7h30 no campo da Roseira. A inscrição é gratuita e pode ser realizada até o dia 25 de julho pelo link: https://forms.gle/RLE3Bqt2CjtfKM8B7 . Apesar de não ter cobrança, é solicita a doação de dois quilos de alimentos que serão encaminhados para o Fundo Social de Solidariedade.

O percurso será de 5km para as categorias masculino e feminino. Não haverá premiação por categoria, apenas medalhas finish, água e fruta. Haverá numeração de peito, que será entregue no dia 27 até às 7h. “Todas as provas de corrida e caminhada realizadas na cidade são sucesso de público e esperamos um bom número de pessoas neste primeiro desafio. Os participantes terão como cenário a Roseira, um bairro com lindas paisagens”, reforçou o secretário.

Já a tradicional Roseira Race Mountain Bike será no dia 28 de julho e as inscrições podem ser realizadas pelo site https://kalangasbikers.com.br. A 11ª edição terá saída e chegada no campo da Roseira e, assim como nas edições anteriores, terá estrutura no local com praça de alimentação. “Estamos esperando 700 ciclistas de toda a região e de outros Estados para realizamos mais uma prova de sucesso na Roseira”, comentou Paulo César Moreira.

A inscrição é gratuita, mas é solicitada a doação de dois quilos de alimentos. Os participantes também podem levar óleo usado para o Projeto Óleo Legal. O ponto de encontro dos ciclistas e a largada serão no campo da Roseira, sendo a entrega dos kits a partir das 6h30.