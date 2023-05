Cia Tarja Preta vence o 12° Festival de Teatro de Mogi Guaçu

A peça A Mulher Descoberta, da Cia Tarja Preta do Rio de Janeiro, foi a vencedora do 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, o evento premiou os vencedores desta edição na tarde do domingo, 28 de maio, durante cerimônia ocorrida no Teatro Tupec, no Centro Cultural.

Além da melhor peça, o grupo carioca também venceu em outras duas categorias com Walter Macedo Filho (melhor direção) e Adriana Karla Rodrigues (melhor atriz). Já o prêmio de melhor ator ficou com Renato Rozendanz da peça Monte Castelo, da Zéfiros Cia de Teatro de Salto (São Paulo), espetáculo que ficou também em segundo lugar nesta edição.

A peça Morte e Vida Severina, da Cia de Espetáculos Viva a Arte de Espírito Santo do Pinhal, foi a premiada como terceira colocada do 12º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. O corpo de jurados do evento foi composto por Aline Cezarone, Romildo Augusto, o Baxito, e Veto Nicolau. Também participaram do evento os grupos Vidraça Cia de Teatro de Mogi Mirim e Núcleo Híbrido de Pesquisa Cênica de Jundiaí.

A secretário de Cultura, André Sastri, comentou que o Festival de Teatro é uma importante opção cultural de Mogi Guaçu, apresentando peças de qualidade para a população e, ao mesmo tempo, contribuindo com a formação de atores, diretores e técnicos e que os prêmios apenas coroam uma trajetória de muita batalha de todos os elencos que participaram do evento.

“Estou muito lisonjeado pelo nível de espetáculos que oportunizaram para toda população guaçuana um raro momento de aprender como se faz teatro. Muito obrigado a todos que contribuíram para o enriquecimento do repertório cultural de Mogi Guaçu”, disse.