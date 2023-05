Praça da Capela é entregue para a população de Mogi Guaçu totalmente revitalizada

A noite de sábado, dia 27 de maio, foi marcada pela inauguração da revitalização da Praça Antônio Giovani Lanzi, na Capela. Totalmente remodelada, a Praça da Capela ficou linda e encantou quem já passou pelo local para conhecer de perto as mudanças realizadas durante os trabalhos de revitalização.

Logo após a missa na Igreja Nossa Senhora do Rosário, uma solenidade foi promovida durante a entrega da revitalização com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, de vereadores, secretários municipais e do deputado estadual Barros Munhoz.

“Que praça linda! Agora, sim, é uma praça para a família, para os jovens da nossa cidade. Abandonada e esquecida, foi uma revitalização necessária, para que os guaçuanos possam usufruir desse espaço. Um espaço tradicional e histórico que recuperamos, remodelamos e devolvemos às famílias guaçuanas. Uma iniciativa que representa bem a grande missão do nosso governo: cuidar bem de Mogi Guaçu e devolver à nossa cidade o brilho e o protagonismo que ela e a nossa gente merecem”, comentou o prefeito.

Para o vice-prefeito, mais um compromisso assumido ainda durante a campanha eleitoral. “É um sonho que sonhamos juntos e que felicidade estar aqui entregando a Praça da Capela revitalizada. Agora, ela pode ser ocupada pelas famílias e, em poucos dias, teremos a Central de Monitoramento funcionamento aqui o que vai deixar o local ainda mais seguro”, contou o vice-prefeito referindo-se a inauguração da Central Guaçuana de Monitoramento e Inteligência de Mogi Guaçu no dia 7 de junho.

A Praça da Capela conta com novos bancos, luminárias ornamentais, além de mesinhas e banquetas. São duas fontes: ornamental e interativa, assim como a ponte sobre o espelho d’água. O jardim também passou por revitalização. A praça recebeu lixeiras e placas de advertência para não pisar na grama e um alerta para que as pessoas não entrem na fonte decorativa.

“Ainda quando era vereador estive aqui conversando com o ‘seu’ Edgar (pipoqueiro) e falávamos que a praça estava triste e abandonada. Hoje, estamos aqui entregando essa praça mais bonita e fico feliz de ver que o ‘seu’ Edgar está logo ali com o seu carrinho de pipoca. O nosso povo merece o melhor”, lembrou o prefeito Rodrigo Falsetti.

O deputado Barros Munhoz fez questão de representar o amigo e deputado federal Arnaldo Jardim, pois o político foi o responsável pelo envio de R$ 1,5 milhão para a revitalização da Praça da Capela. “Mogi Guaçu está cada vez mais se consolidando como a Capital da região. Estou emocionado em estar aqui, ver com os meus olhos como ficou essa praça. O amigo Arnaldo Jardim esteve aqui ontem (sexta) pode ver de perto o que foi feito. Rodrigo, você é um exemplo de político e, agora, a praça é do povo”, concluiu.

Após a solenidade de inauguração, os Trovadores Urbanos fizeram uma belíssima apresentação na Praça da Capela.