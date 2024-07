Homicídio brutal em Mogi Mirim: homem é esfaqueado e morto em canavial

Um crime bárbaro chocou a cidade de Mogi Mirim na noite de ontem (18). Um homem foi encontrado morto a facadas em um canavial na zona rural do município. A vítima, identificada como M.V., foi sequestrada junto com um amigo, E., após saírem de um bar.

Segundo informações da Polícia Militar, E. relatou que ele e M.V. estavam bebendo em um bar no bairro Artur Nogueira quando foram abordados por dois indivíduos conhecidos. Um deles pediu carona até a casa de uma mulher, e outro entrou no carro após o início da viagem. Ao chegarem em um canavial, os dois homens anunciaram o assalto e renderam as vítimas.

E. foi amarrado e presenciou o momento em que M.V. era esfaqueado. Fingindo-se de morto, ele conseguiu se desvencilhar das cordas e fugir do local. Em seguida, pediu ajuda e acionou a polícia.

As equipes policiais realizaram buscas na região e localizaram o corpo de M.V. já sem vida. A vítima apresentava diversas perfurações de faca e sinais de asfixia. O veículo da dupla, um Chevrolet Cruze, foi levado pelos criminosos e ainda não foi localizado.

A perícia criminal foi acionada ao local e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para exames necroscópicos. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores do crime.