Sobrinho atropela e esfaqueia motociclista para defender tio que levou a pior em briga de bar

Por volta das 12h00 desta sexta (30), JHOEY FELIPE CANDIDO DA SILVA de 26 anos usou o seu veículo, um Fiat Pálio para atropelar o motociclista W.D.C. de 40 anos pela Rua Sebastião Gabriel Rosa, no Jardim São Martinho, região dos Ypês.

Segundo apurado, Felipe de maneira proposita atropelou a sua vítima e logo após, com a mesma caída ao solo desferiu vários golpes de punhal, que acertaram a cabeça e as costas.

Logo após as agressões, ele se evadiu do local e a vítima socorrida pelo SAMU para a Santa Casa, onde o mesmo permanece internado sob cuidados médicos.

Viaturas da PM foram até o local prestar apoio na ocorrência. Populares informaram a placa do veículo envolvido, e que seria uma Fiat/Palio na cor vermelha, e que o indivíduo teria se evadido juntamente com uma mulher.

Diante das informações colhidas e possíveis endereços do autor, as equipes iniciaram o patrulhamento com vistas, sendo que pela Avenida José Rodrigues Neto, Jardim Fantinato, os PMs Cabo Bardela e Thiago avistaram o autor e sua companheira, próximo a um bar que havia nas proximidades. Feita a abordagem o agressor que imediatamente confessou que teria tentado matar a vítima, pelo fato da mesma ter se envolvido em uma briga com seu tio em um bar dias atrás.

Sendo assim, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao abordado, a adolescente que estava na companhia do criminoso também esclareceu sobre o ocorrido.

Ambos foram encaminhados a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Polícia Civil tomou ciência dos fatos, encaminhou a perícia para o local e ratificou a prisão feita pela PM, Felipe foi autuado por Tentativa de Homicídio e ficou preso a disposição da Justiça, a menor que o acompanhava foi liberada.