PAT divulga balanço super positivo do ano de 2022

Nesta semana, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu divulgou o balanço dos serviços referentes ao ano de 2022. De janeiro a dezembro, o atendimento registrou 15.140 admissões, 4.085 desligamentos, com saldo positivo de 2.724 novos postos de trabalho. Segundo dados do sistema Novo Caged, do Ministério do Trabalho, o número de admissões representa um crescimento de 25% em relação a 2021. Em 2022, ao todo, o PAT realizou 27.374 atendimentos.

Já o registro de desempregados ficou em torno de cerca de 5% no mesmo período com 4.085 desligamentos. É importante destacar que Mogi Guaçu fechou o ano 2022, com o maior saldo positivo de empregos da microrregião e maior variação percentual entre os municípios com população superior a 20 mil habitantes.

“Com a chegada de novas redes de supermercados e atacadistas que se instalaram na cidade, contribuiu para que novas vagas de trabalho fossem preenchidas, gerando centenas de postos de trabalho para diferentes atividades”, comentou a coordenadora do PAT, Andreia Andreazi.