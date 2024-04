Sedentarismo e suas consequências

Diversos estudos sempre mostraram a importância da pratica de exercícios físicos regular na

prevenção e tratamento de diversas doenças, em especial as doenças cardiovasculares. Com os

avanços tecnológicos as informações chegam mais rápidos as pessoas, demonstrando com mais

facilidade a importância de um estilo mais saudável para obter uma qualidade de vida melhor e

mais prolongada, mais apesar de todo este conforto, existe ainda uma grande resistência

populacional, infelizmente o Brasil possui um índice elevado de indivíduos sedentários, sendo que

cerca de 52% dos brasileiros não fazem atividade físicas, 22% se exercitam diariamente, 13%

pelo menos três vezes por semana e 8% pelo menos duas vezes por semana. Sendo que os

problemas de saúde quase dobram entre os sedentarismos.

As consequências do sedentarismo podemos citar indisposição, cansaço excessivo e constante,

fraqueza, dores nas articulações, má qualidade de sono e aumento de peso. Se você tem hábitos

de ficar muito tempo sentado e não pratica nenhum exercício físico é preciso ficar atento a esses

sinais. A obesidade e uma das principais consequências do sedentarismo, dentro delas também

podemos associar problemas cardíacos, depressões, diabetes tipo 2, comprometimento muscular.

Bom nem sempre sabemos o que é melhor para nós de verdade, ou sabemos e fingimos que não

vemos, e nos enganamos para começar aquilo que é fundamental para a vida, e inventamos

desculpas, e atrasamos aquilo que um dia a vida ira te cobrar, e você pode pagar caro. Então se

você ainda não se conscientizou, você deve lembrar de realizar um mínimo de esforço para sair

pelo menos do sedentarismo. Se movimentar, seja em uma caminhada na rua, ou exercícios

funcionais em casa, para que seu corpo te agradeça pelo resto de sua vida.

Se cuide, se ame

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Estimado Leitores.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

