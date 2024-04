Nova ponte da Avenida brasil começa a receber a instalação de guias e sarjetas

Com a melhora do tempo, foram reiniciados na manhã desta segunda-feira, 1º de abril, os serviços da etapa final de conclusão da construção da nova ponte da Avenida Brasil com a instalação de guias e sarjetas na margem direita do monumento. No período da tarde, o mesmo trabalho será executado na margem esquerda do Rio Mogi Guaçu. Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis, a nova ponte será entregue para a população até o final deste mês.

Além disso, estão previstos para essa semana a construção das calçadas, a colocação de grama nos taludes laterais para evitar erosões e também colocação do forro da base asfáltica com cobertura de bica corrida para o serviço de instalação de pavimento asfáltico. As etapas cumprem cronograma da obra, que tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade.

“Concluída esta etapa, vamos iniciar a fase final da nova ponte da Avenida Brasil com a pavimentação asfáltica definitiva. Estamos dentro do cronograma estipulado e dependemos somente das condições climáticas para concluirmos a construção da ponte da Brasil”, disse o secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.

Trabalhadores

Já sobre a construção da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores, Daniel Rossi informou que, a partir desta terça-feira, 2 de abril, será iniciada a terraplanagem e compactação da margem esquerda do Rio Mogi Guaçu. Na margem direita este serviço de aterramento já foi executado no mês passado.

O trabalho de terraplanagem e compactação é parte essencial do projeto de construção da ponte, porque irá garantir a integração completa com o entorno do novo monumento, além de oferecer condições ideais de tráfego seguro para veículos e pedestres.