Saúde, SAAMA e SSM irão realizar ação conjunta de combate a doenças causados por mosquitos

As Secretarias Municipais de Saúde, de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) e de Serviços Municipais (SSM) irão realizar entre os dias 3 e 13 de janeiro, um projeto piloto de controle e combate às endemias de arboviroses na região da Zona Oeste de Mogi Guaçu. Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são: dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A ação conjunta contará com parceria da empresa Cooper 3R.

O cronograma de trabalho ficou definido durante reunião realizada nesta terça-feira, 27 de dezembro, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, na Zona Sul. A reunião contou com a presença do secretário de Saúde, Luciano Vieira e do secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, além da diretora de Limpeza Pública da SSM, Graciela Marins Barcelos da Rosa, da bióloga da Vigilância Epidemiológica (VE), Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz e do assessor da Saama, Jean Canato.

Luciano Vieira explicou que o objetivo é realizar ações de forma integrada, visando a melhora da qualidade de vida da população, prevenindo arboviroses e melhorando a condição de limpeza do ambiente de Mogi Guaçu. “Dentre os principais fatores que favorecem o aparecimento da doença estão o clima tropical, as mudanças climáticas e ambientais, a migração populacional, a ocupação desordenada de áreas urbanas e a precariedade das condições sanitárias que favorecem a transmissão viral e a disseminação da doença”, comentou.

De acordo com ele, a ação também irá orientar os moradores sobre a forma correta de descarte de materiais como, por exemplo, de galhos e entulhos para contribuir com os serviços de coleta da SAAMA, SSM e da Cooper 3R. “Pretendemos diminuir a quantidade de descarte de materiais de forma irregular em locais inadequados e, principalmente, colaborar com a educação ambiental”, falou.

Ação

O serviço de controle e combate de arboviroses na região da Zona Oeste de Mogi Guaçu será realizado pelos agentes comunitários das UBS (Unidade Básica de Saúde) do Centro-Oeste juntamente com os agentes de combate às endemias de Mogi Guaçu. Nesta área, cerca de 6.569 imóveis deverão ser visitados e ficam situados nos seguintes bairros: BNH, Desmembramento Furno, Imóvel Pedregulhal, Jardim Centenário, Jardim Cambuí, Jardim Igaçaba, Jardim Maria Mendes, Jardim Santa Helena, Jardim Tabajara, Loteamento Comercial Itaguaçú, Loteamento Guaçu Real e Parque Cidade Nova.

“As equipes farão visitas a todos os imóveis da área delimitada orientando os responsáveis a colocar para fora do imóvel os materiais a serem descartados conforme a coleta adequada de galhos e entulhos da SSM, SAAMA em parceria com a Cooper 3R. Na sequência, os resultados serão avaliados para posteriormente darmos continuidade das ações e até com a incorporação de mais secretarias”, destacou.

Os agentes também distribuirão panfletos sobre a dengue e o calendário de coletas de galhos e entulhos de Mogi Guaçu, que também se encontra disponível no site da Prefeitura no link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/servicos/15/coleta-de-galhos-e-entulhos.html.