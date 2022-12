Pelé, o maior de todos no futebol morreu em São Paulo

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 82 anos morreu nesta quinta (29) devido a complicações de um câncer de cólon, doença a qual havia sido diagnosticada em setembro de 2021. Eler estava internado desde 29 de novembro para reavaliação da quimioterapia e tratamento de uma infecção respiratória.

Pelé fez uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon em 2021 e desde então fazia tratamento quimioterápico para combater o câncer. Mas desde o começo de dezembro deste ano, o ex-jogador parou de responder ao tratamento, e a quimioterapia precisou sei suspensa e então passou então a receber medidas de conforto para aliviar a dor e a dificuldade para respirar.

Não há dúvidas que Pelé foi o melhor jogador de futebol do mundo, com o maior número de gols marcados, considerando-se partidas oficiais e amistosos, passando quase toda a sua carreira no Santos Futebol Clube. Pelé foi um dos primeiros atletas brasileiros a associar seu nome à publicidade e a transformar-se em uma marca e se transformou em uma celebridade mundial.

Reconhecido como o “Rei”, Pelé foi o melhor jogador do mundo, dados estes disponibilizados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), ele marcou 1.283 gols nas 1.363 partidas que disputou, considerando-se amistosos e jogos não oficiais. O número permanece um recorde mundial até no s dias de hoje.