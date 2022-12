Saúde realiza reunião para discutir ações de controle de arboviroses

A Secretaria Municipal de Saúde realizou na manhã desta segunda-feira, 19 de dezembro, uma reunião com funcionários de diversos setores da pasta e da área particular de saúde com o intuito de rever o Plano Municipal de Intensificação/Contingência, Assistência, Vigilância e Controle de Arboviroses. O encontro aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, na Zona Sul

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são: dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A reunião contou com a presença do secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, da coordenadora da Vigilância em Saúde, a enfermeira Rosa Maria Pinto, da coordenadora de Visa (Vigilância Sanitária), Otacília Machado de Oliveira Souza, além da coordenadora da VE (Vigilância Epidemiológica), Ana Paula Cunha, e da bióloga Cristiana Folchetti Monteiro Ferraz.

Segundo o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, o diálogo possibilita analisar situações que possam colaborar para colocar em prática ações que evitem a proliferação destas doenças. “Buscamos traçar parâmetros para enfrentar as arboviroses. As discussões possibilitam esclarecer dúvidas e nortear os passos que adotaremos na Saúde com a importante e fundamental participação de todos”, destacou.

De forma dinâmica, a bióloga da VE fez uma palestra sobre as arboviroses, que possibilitou uma discussão sobre a atual situação do município e como a Administração Municipal está atuando. “Neste momento, é preciso discutir as diretrizes de enfrentamento e prevenção de combate do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya, conhecidas como as doenças de arboviroses”, comentou Cristiana.

Ela ressaltou que as pessoas que sentirem sintomas de dengue, como febre alta, dores de cabeça, dores no corpo e manchas avermelhadas, devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para uma avaliação médica.