Valência F.C é campeão da 2ª Divisão de Mogi Guaçu

Em partida disputada no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, na manhã de domingo, 18 de dezembro, o time do Valência F.C. conquistou o título da 24º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão – 2022. O adversário da final foi a equipe do Caracas F.C.

No tempo normal, a partida terminou empatada em 0 a 0 entre os times finalistas. Após o empate, o Valência assegurou o título nas cobranças de pênaltis com vitória de 4 a 3 sobre o adversário. As equipes do Valência e Caracas estão garantidas na temporada de 2023 da 1ª Divisão de Futebol de Mogi Guaçu.

O principal artilheiro da 2ª divisão amadora de futebol de Mogi Guaçu deste ano foi o jogador Kesley da equipe campeã com 11 gols anotados. Já o goleiro menos vazado foi Henrique, atleta integrante da equipe vice-campeã, com sete gols sofridos.

Classificação final

1) Valência F.C. – (Campeão)

2) Caracas F.C. – (vice-campeão)

3) E.C. Santa Cruz

4) Eucaliptos F.C.

5) C.A. Alto dos Ypês

6) Jardim Hedy/Roseira

7) Limoeiro F.C.

8) Vila Real Martinho Prado

9) Vera Cruz F.C.

10) União F.C.

11) Santa Terezinha F.C

12) Horizonte F.C.