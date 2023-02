Projeto Criar Jogos está com inscrições abertas para 2 mil vagas de curso online e gratuito

Estão abertas as inscrições para novo curso online e gratuito da Escola Criar Jogos. São 2 mil vagas disponíveis para alunos da rede pública de ensino e demais interessados na faixa etária de 12 a 29 anos das regiões Sudeste e Nordeste. As inscrições podem ser realizadas por meio do link: www.criarjogos.com.br. O projeto é viabilizado pela Burburinho Cultural com apoio das Secretarias Municipais de Cultura, de Educação e de Tecnologia.

São apenas dois meses e meio para obter certificação através de curso online que não requer material, inteiramente formado por videoaulas inéditas que capacitam, via Ensino a Distância (EAD), aprendizes em programação de games para atuar no mercado de trabalho ou como freelancer.

A Escola Criar Jogos tem horários flexíveis para atender os estudantes que podem acessar as videoaulas em seus tempos livres da forma que melhor lhe convir. Basta um celular ou um PC para acessar a programação de aulas, contando sempre com acompanhamento virtual de monitores.

A estrutura do curso e o desenvolvimento das videoaulas têm como ponto forte a reprodução de um campeonato de games para torná-lo mais atraente ao estudante. O conteúdo da Escola Criar Jogos oferece no momento Animação 2D, Edição de Som para Jogos, Roteirização e Narrativa, dentre outros módulos.

Unidades

A Escola Criar Jogos possui também possui polos presenciais nas cidades de São Gonçalo dos Campos e Camaçari, na Bahia. No Estado de São Paulo, as unidades encontram-se em Mogi Guaçu, Jacareí e Guaratinguetá. O objetivo é oferecer formação básica e inicial em criação de jogos eletrônicos. Viabilizado graças à Lei de Incentivo à Cultura.