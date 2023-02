Tendências para as Apostas Esportivas em 2023

Em 2020, o mercado de apostas esportivas no Brasil atingiu o seu maior índice financeiro, chegando a movimentar mais de R$7 bilhões naquele ano! Mesmo ainda não sendo regularizado aqui no país, as empresas estrangeiras que investem nesse setor estão otimistas para o ano de 2023.

Com a previsão de regulamentação estimada para acontecer em breve, as casas de apostas esportivas vêem com bons olhos o crescente e promissor sucesso para o ano que se aproxima, principalmente agora depois da Copa do Mundo do Qatar, que ocorrerá em alguns dias.

Mas o que são as apostas esportivas, assunto que muitos ainda desconhecem por desconfiarem da sua segurança e veracidade? É realmente possível ganhar dinheiro através de apostas em jogos e torneios? E como saber se uma casa de apostas é fraudulenta ou não?

Atualmente, estima-se que cerca de 21% da população brasileira de apostadores é adepta a essa prática (seja com frequência ou não), e isso só tende a crescer ainda mais. As oportunidades oferecidas pelas empresas de apostas esportivas, bem como os variados tipos de apostas, modalidades e mercados certamente atraem todo tipo de apostador.

E o que dizer sobre as free bet casas de apostas? Será que existe uma melhor casa de apostas para tentar a sua sorte, ou todas elas oferecem praticamente o mesmo?

Muitos acham que as casas de apostas esportivas funcionam como o tradicional jogo do bicho, mas não é bem assim. Aqui, existem mais semelhanças com os jogos de cassino online, onde os apostadores precisam, antes de mais nada, criar uma conta e efetuar um depósito mínimo estipulado pela empresa em questão.

Esse depósito mínimo pode variar de empresa para empresa, estando geralmente entre os valores de R$20,00 a R$50,00 (tanto para os jogos de cassino online como os de apostas esportivas). E os métodos utilizados para saques e depósitos são, principalmente, as carteiras virtuais como Skrill, Astropay e Neteller, Pix (aceito pela maioria das casas de apostas esportivas que visam atender a demanda do público brasileiro), cartões de débito e crédito e transferências bancárias.

As taxas variam de acordo com o método escolhido, mas as empresas não cobram nada quando o usuário decide sacar ou depositar. Já o tempo de processamento pode levar alguns dias, mas quando se trata do Pix e carteiras virtuais, tudo se dá de forma instantânea.

Com todos esses aspectos sobre as casas de apostas, vemos que a tendência é mesmo de uma aceleração nesse mercado tão divulgado nos dias de hoje.