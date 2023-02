PAT divulga 77 vagas de EMPREGO para esta quinta (09)

77 vagas distribuídas em 44 ocupações

1. ANALISTA DE CUSTOS: Trabalhar como analista de custos contábil. Necessário conhecimento e experiência na rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em contabilidade.

2. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA: Executam serviços de apoio a área administrativa de assistência técnica, atendimento ao cliente, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços, tratam de documentos variados, cumprindo todo procedimento necessário referente aos mesmos, arquivo de documentos, controle de informações e demais atividades da área. Profissionais com perfil dinâmico, proativo, organizado, bom relacionamento interpessoal, comunicativo e que saiba trabalhar em equipe. Conhecimento em análises de documento, pacote office (Excel), experiência na área administrativa, básico em fiscal/ faturamento, atendimento ao cliente, sistema ERP. Sexo indiferente. Ensino técnico ou superior em administração ou área correlata. CNH: AB

3. ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE: Atuar como assistente contábil. Necessário conhecimento e experiência na rotina contábil. Sexo indiferente. Ensino superior cursando ou concluído em Contabilidade.

4. ATENDENTE DE BALCÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar atendimento ao público e atendimento telefônico. Necessário possuir experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo.

5. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – TRAINEE (Temporária – 90 dias):Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trata-se de vaga temporária com possibilidades de efetivação. Experiência em logística, almoxarifado ou estoque. Desejável conhecimento em peças automotivas. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

6. AUXILIAR CONTÁBIL: Experiência de 02 anos. Auxiliar nos lançamentos contábeis, classificação contábil, fechamento de balancetes e contas contábeis. Ensino superior completo ou cursando contabilidade. CNH: Indiferente.

7. AUXILIAR DE JARDINAGEM: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Estará responsável pela limpeza e manutenção dos canteiros presentes no local, realizando o despraguejamento, corte de folhas secas, poda de galhos das árvores, plantio de mudas, entre outras funções que estão presentes na jardinagem. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

8. AUXILIAR DE LIMPEZA: Experiência em serviços gerais na área de limpeza industrial. Desejável ter veículo próprio. Empresa fora de acesso a transporte público. Vaga feminina. Ensino médio completo. CNH: AB

9. AUXILIAR DE TRÁFEGO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Assistente de tráfego no ramo de transporte. Necessário conhecimento básico do pacote office. Necessária experiência na função. Sexo indiferente. Escolaridade Ensino médio completo.

10. COMPRADOR: Necessária experiência na função. Possuir até 35 anos de idade. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

11. CONSULTOR DE VENDAS: Atuar como consultor de vendas em contratos de pessoa jurídica. Ensino médio completo. CNH: A ou B

12. DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO: Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário conhecimento em AutoCad e SolidWorks, desejável conhecimento em caldeiraria.

13. ELETRICISTA AUTOMOTIVO: Executar atividades pertinentes a elétrica automotiva em geral. Necessário experiência na função. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: AB

14. ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES: Necessário possuir experiência na função. Disponibilidade para viagens e trabalhos fora de Mogi Guaçu. Experiência em eletrotécnica ou eletricista. Ensino fundamental completo. CNH: B

15. ENCANADOR: Vaga para trabalhar em Martinho Prado. Profissional para fazer instalação de água quente, água fria, tubo de cobre, pex e galvanizado. Necessário conhecimento na função. Empresa oferece vale transporte. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

16. ESTÁGIÁRIO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO: Atuar na manipulação, pesagem, reposição de estoque, lavagem de materiais utilizados, conferência de fórmulas. Vaga masculina. Não exige experiência. Obrigatório estar cursando superior ou técnico em Farmácia.

17. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS: Realizar todas as atividades pertinentes a função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

18. JARDINEIRO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar manutenção no jardim da empresa. Poda de árvores, cuidar das flores, operar equipamentos. Necessário experiência de 01 ano comprovada em carteira de trabalho. Sexo e escolaridade indiferentes. Empresa oferece fretado.

19. MECÂNICO DE BICICLETAS: Conhecimento total em manutenção de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo.

20. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO À DIESEL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar manutenção em máquinas pesadas, regulagem de motor, conjuntos de peças e sistemas de freios, lubrificação de equipamentos, manutenção de motores à diesel. Necessário experiência com manutenção de motores à diesel e máquinas pesadas. Conhecimento em mecânica hidráulica, manutenção preventiva e corretiva. Possuir curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B, C, D ou E.

21. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Efetuar manutenções efetivas e preventivas de maromba, laminador, caixão, misturador, carregador, vaganetas, estufas e esteiras; bem como atividades afins em indústria de cerâmica vermelha. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

22. MONTADOR DE MÓVEIS: Atuará na montagem de móveis e demais atividades pertinentes a função. Necessário possuir veículo próprio. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A ou B.

23. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência como motorista carreteiro. Ensino fundamental completo. CNH: E

24. MOTORISTA CARRETEIRO: Necessária experiência comprovada na função. Disponibilidade de ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E

25. MOTORISTA CARRETEIRO: Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Necessário experiência na função. Possuir habilidade em gestão de tempo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: E.

26. MOTORISTA DE CAMINHÃO LEVE: Vaga para trabalhar e morar na cidade de Jundiaí. Operação Casa Bahia- Jundiaí/SP. Para morar na cidade de Jundiaí (Empresa oferece moradia). Transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rota. Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com veículo. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos. Vaga masculina . Ensino fundamental completo. CNH: B, C ou D.

27. MOTORISTA OPERADOR DE BETONEIRA: Necessária experiência comprovada como motorista e operador de betoneira. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AD

28. MOTORISTA DE VAN: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir curso de transporte de passageiros atualizado e disponibilidade de horário. Necessário conhecimento na função. Empregador aceita candidatos aposentados. Sexo indiferente. CNH: D ou E.

29. OPERADOR DE ACABAMENTO DE PEÇAS FUNDIDAS: Será responsável pelo acabamento das peças fundidas como: Quebra de canal, rebarbação, lixa. Não exige experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

30. OPERADOR DE ESCAVADEIRA E CARREGADEIRA JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terraplenagem e decapeamento de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente e internamente. Desejável curso na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

31. OPERADOR DE MÁQUINA PERFURATRIZ: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar equipamentos de perfuração, inspecionar as condições operacionais e manutenção dos equipamentos. Verificar nível de óleo, água, filtro. Preencher relatório de perfuração, realizar perfuração das hastes, relatar falhas no equipamento, dar suporte ao lubrificador. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

32. OPERADOR DE TORNO CNC: Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário que possua curso de aperfeiçoamento profissional, programação, preparação e operação de torno CNC. Domínio em metrologia, leitura e interpretação de desenho. Experiência de 03 meses na função. Vaga masculina.

33. PEDREIRO: Trabalhar em Martinho Prado Junior. Necessário que possua conhecimentos na função. Trabalhar com revestimento, massa, concreto. Construção civil em fase de serviços brutos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece vale transporte.

34. PROGRAMADOR E CONTROLADOR DE MATERIAIS: Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Realizar atividades referente a emissão de notas fiscais, conferência e logística, controle de estoque e separação de pedidos. Atendimento ao cliente e planilhamento no excel. Ensino Técnico ou Superior concluído em Logística.

35. RETIFICADOR DE MOTOR: Possuir noções básicas de medidas e peças de motor. Disposição para aprender. Serviço meticuloso que exige atenção. Escolaridade alfabetizado. CNH: A

36. SERRALHEIRO: Necessário que possua experiência na função. Para trabalhar com serralheria industrial, portões, acabamentos e mais atividades inerentes a função. Vaga masculina. CNH: B

37. SOLDADOR TIG: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência como soldador tig. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

38. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

39. TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de geladeira, freezer e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

40. TRABALHADOR RURAL: Vaga para trabalhar e morar em Mogi Mirim. Necessário possuir conhecimentos na área rural. Cuidar dos animais e horta. Morar no sítio, trabalho para uma pessoa. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

41. VENDEDOR INTERNO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuará no setor de vendas interna com atendimento a jovens e adultos. Necessário conhecimento do pacote office. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

42. VENDEDOR INTERNO: Atuará no atendimento direto ao cliente. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo.

43. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência com vendas de roupas femininas e atendimento ao cliente, vendas e caixa. Idade acima de 20 anos, residir próximo ao bairro Jardim Itamaracá ou possuir meios próprios para ir até o trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

44. VENDEDOR INTERNO: Realizar venda consultiva de produtos, máquinas, equipamentos e ferragens. Demonstrar os produtos e suas aplicações, bem como suas vantagens aos clientes. Prestar suporte técnico de aplicação de produtos. Realizar consultas financeiras dos clientes de acordo com as formas de pagamento, assegurar a entrega dos produtos conforme acordado no ato da venda, entre outras atividades pertinentes a função. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

Vagas disponíveis para o dia: 09/02/ 2023.

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 08/02/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

