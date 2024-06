Prefeitura realiza inscrições para processo seletivo destinado a professores de Educação Básica Infantil II nesta semana

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, vai realizar nos dias 20 e 21 de junho as inscrições para o processo seletivo simplificado para contração de professor de Educação Básica Infantil II. Ao todo, serão quatro vagas para preenchimento, em caráter temporário, no serviço público do município. O edital completo deste processo seletivo encontra-se disponível no site da Prefeitura, na aba de serviços, Diário Oficial do Município, desta terça-feira, 18 de junho.

O cadastramento será realizado nesta quinta e sexta-feira, dias 20 e 21 de junho, e somente de forma presencial na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, no número 945, no Parque Cidade Nova, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h. O salário é de R$ 3.963,90, com carga horária de 160 horas/mensais.

O processo seletivo levará em conta a análise de currículo e contagem de títulos. Para se inscrever, o candidato deve ser brasileiro ou naturalizado, ter mais de 18 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais, não ter sido demitido por justa causa e com o serviço militar (homens), possuir aptidão física e comprovar na época da contratação, os requisitos para o exercício do emprego.

Para efetuar a inscrição, o candidato deve estar munido de todos os anexos descritos no edital, devidamente preenchidos, além de anexar cópia documentos pessoais (RG, CPF e Folhas de Contrato na Carteira de Trabalho), além de cópias dos títulos apresentados. É importante ressaltar que não serão admitidas inscrições mediante procuração, via postal, e-mail ou com documentação incompleta.