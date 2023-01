Programa de Castração Animal da Prefeitura é iniciado e tem cronograma de cirurgias

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) é o responsável por gerenciar o contrato que prevê duas mil castrações. Os procedimentos estão sendo feitos por uma clínica particular e começaram no último final de semana. Estavam previstas 240 castrações de animais, porém foram feitas 106. Isso porque, algumas intercorrências foram registradas, como o animal não estar preparado para a cirurgia ou não comparecimento. Foram castrados 58 gatos e 48 cães.

O programa de Castração Animal da Prefeitura de Mogi Guaçu foi lançado no último dia 19 e já conta com mais de 500 cadastros realizados. O programa visa atender gratuitamente cães e gatos de famílias em situação vulnerável inscritas no Cadastro Único, do Governo Federal. O cadastramento está disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba Serviços. Quem tiver alguma dúvida pode procurar a sede do CCZ.

“O cadastro vai ser feito tanto online quanto presencial porque, assim, a gente consegue explicar ao proprietário do animal como tem que ser o preparo e a importância de não faltar no dia do agendamento. São procedimentos simples, mas que, se não forem feitos, como o jejum do animal, podem atrapalhar o procedimento”, explicou a diretora do CCZ, Dagmar do Amaral Borges.

A prioridade, a partir de avaliação socioeconômica, será para núcleos com renda individual, per capita, de até R$ 210/mês. “Nós estamos entrando em contato com as famílias e realizando os agendamentos. As cirurgias vão ser realizadas aos finais de semana”, comentou Dagmar ao informar que os procedimentos terão continuidade no próximo final de semana, ou seja, nos dias 4 e 5 de fevereiro.

Pelo contrato firmado com a Prefeitura, a empresa vencedora da licitação irá realizar as castrações até o total de duas mil. “Além das castrações pela clínica particular, nós vamos continuar com os procedimentos que são realizados pela nossa equipe no CCZ”, reforçou Dagmar ao lembrar que, atualmente, cerca de 150 procedimentos são realizados todos os meses no Zoonoses.

A sede do CCZ fica localizada na Rua Oscar Candido Rodrigues, s/nº, Jardim Alvorada, e o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Para mais informações, a Zoonoses atende pelos telefones (19) 3851-7717 e (19) 99621-6467.