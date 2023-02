Ponte da Avenida dos Trabalhadores recebe serviços de suporte para execução das formas de concretagem da pista de passeio

Nesta terça-feira, 31 de janeiro, foram iniciados os serviços de elevação das treliças de suporte para execução das formas de concretagem de passeio do novo monumento em construção na Avenida dos Trabalhadores. Nesta etapa, o trabalho dará sequência ao elemento do balanço sucessivo da estrutura que irá garantir a passagem segura dos veículos. A obra é de responsabilidade da Trilha Engenharia.

“Hoje, guindastes fizeram a elevação de treliças que irão permitir concretar a estrutura de suporte da pista de travessia de veículos. As obras da nova ponte da Avenida dos Trabalhadores seguem avançando com passos importantes e, assim, pouco a pouco esse grandioso investimento em mobilidade vai tomando forma”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A nova ponte da Avenida dos Trabalhadores está sendo construída por meio de instalação de tubulões – tipo de fundação profunda composta por segmentos de seção circular –, e a obra já está com 100% desta fundação profunda concluída. Ao todo, foram concretados 12 tubulões, sendo seis de cada lado da margem do Rio Mogi Guaçu.

Também já foi finalizada a superestrutura da ponte que irá receber o tabuleiro que será a base da pista de trânsito por onde vão passar os veículos. Nesta fase, cada aduela é preenchida com

concreto formando um bloco, também de concreto, que

sustenta a base da parte plana da nova ponte,

o chamado tabuleiro. Desta forma, as aduelas com tabuleiros recebem lances sucessivos de ambos os lados da nova ponte até se encontrarem sobre o Rio Mogi Guaçu.

Após a sua conclusão, a pista da nova ponte será ligada à Avenida dos Trabalhadores e atenderá ao tráfego de veículos no sentido bairro/centro, enquanto a atual ponte de ferro terá o fluxo no sentido centro/bairro. O projeto de conclusão prevê ainda a sinalização semafórica no cruzamento da Avenida dos Trabalhadores com as Ruas São José e dos Operários.