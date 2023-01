Ciclistas recebem orientações de segurança de funcionários da Renovias

A Renovias realizou, no último domingo (29)), uma ação educativa com foco nos ciclistas, durante o evento Tour do Prado, no Distrito de Martinho Prado Junior, em Mogi Guaçu. Em parceria com a Secretaria de Segurança, a ação teve por objetivo conscientizar os ciclistas da importância do uso dos equipamentos de segurança, tais como capacetes, adesivos refletivos, dentre outros.

Cerca de 150 competidores inscritos nas 19 categorias previstas pelos organizadores do evento esportivo receberam panfletos referentes à Campanha de Segurança “Na rodovia, suas atitudes fazem a diferença”.

Além dos panfletos educativos, os ciclistas também receberam adesivos refletivos e uma toalha de brinde. A próxima ação educativa planejada pela Renovias ocorrerá em 13 de fevereiro, na cidade de São João da Boa Vista e terá como foco a instalação de antenas corta-pipa em motocicletas.