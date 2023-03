Prefeitura prossegue com recapeamento em vias do Jardim Santo Antônio

A Prefeitura deu início nesta semana com os serviços de recapeamento na Rua Atibaia, no Jardim Santo Antonio. O trabalho na via se estenderá até o cruzamento dela com a Avenida Bandeirantes. A melhoria é feita pela Kayrós Construtora e Pavimentadora e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Na sequência, o recapeamento continuará no bairro e será executado no entono da Praça Sorocaba e abrangerá trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Pinhal e Rua Sérgio A. Zamariolla. Após essa etapa, a Rua Bragança Paulista vai receber novo recape asfáltico. O trabalho nesta região deve ser concluído até a próxima terça-feira, 21 de março.

O cronograma da Prefeitura de Mogi Guaçu inclui ainda outras vias entre ruas e avenidas para receber novo recapeamento asfáltico. As vias guaçuanas fazem parte de um novo pacote de recapeamento com investimento, agora, por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

Dentro deste pacote, a primeira via de Mogi Guaçu a ser contemplada foi a Avenida Washigton Luiz. O serviço de recapeamento nessa avenida foi realizado e concluído na semana passada.

Vias que serão recapeadas

Avenida Bandeirantes- Vila Pinheiro

Rua José Cândido Rangel- Loteamento Furno

Rua Antônio da Silveira Ramalho- Loteamento Furno

Rua Inácio Franco Alves- Loteamento Furno

Avenida Luiz Augusto Lanzi- Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli- Centro

Rua Ângelo Caporalli- Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello- Centro

Avenida Washington Luiz- Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento- Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele- Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini- Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia- Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista- Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal- Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira- Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla- Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia- Vila Júlia

Rua São José- Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda- Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto- Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy- Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet- Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa- Vila Paraíso

Rua Itatiba- Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa- Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo- Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel- Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme- Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes- Jardim Presidente

Rua Barretos- Jardim Presidente

Rua Walter Bueno- Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda- Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas- Jardim Cruzeiro