Prefeito e vereadores são vítimas de “Fake News” nas redes sociais

Nesta sexta (25), uma postagem realizada por um perfil conhecido pelo oportunismo frequentemente praticado nas redes sociais, principalmente no facebook, propagou de maneira maldosa a informação de que o Prefeito e os Vereadores revogaram a lei a Lei n. 3.500 de 24 de novembro de 1997, do

município de Mogi Guaçu, que dispõe sobre a adaptação de ônibus urbano para o transporte

de deficientes físicos, na forma que especifica.

Na postagem mentirosa e maldosa, o autor se prova oportunista ao querer imputar ao Prefeito e Vereadores a intenção de prejudicar os usuários com deficiência física ao direito de rampa de acesso aos coletivos e favorecer a empresas prestadora do serviço público na cidade.

No entanto, por falta de conhecimento ou ignorância e ao querer se promover politicamente, já que o autor é ex candidato a vereança e possivelmente será novamente no próximo ano, não informa que o Ministério Público analisou a referida lei como inconstitucional no município e deu prazo de 15 dias para que o Prefeito enviasse para a Câmara Municipal a revogação da mesma, o que foi feito e acatado pela Câmara.

Seque abaixo o documento na íntegra do Ministério Público ordenando a revogação da Lei:

“

DESPACHO

1) De ordem, analisando-se a representação verificamos o questionamento da

constitucionalidade de diversos atos normativos do Município de Mogi Guaçu, relacionados a

assuntos diversificados e que são impugnados pelo representante com fundamentos diversos.

2) Com relação à Lei Municipal nº 2.171/1988, do município de Mogi Guaçu, a hipótese é de

indeferimento da representação, por se tratar de ato normativo anterior à Constituição Estadual

de 1989.

Neste sentido, enuncia a Súmula 39 da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO. É

descabido o contencioso de constitucionalidade por ação direta de lei ou ato normativo anteriores

à Constituição, sem prejuízo de arguição de descumprimento de preceito fundamental e do

controle difuso por via de ação ou exceção.”

Em outras palavras, se a norma é anterior à Constituição Estadual 1989, e foi revogada ou não

recepcionada, por sua incompatibilidade com a nova ordem constitucional, torna-se não apenas

desnecessário, mas, descabido o controle de constitucionalidade, sem prejuízo de seu controle

difuso, sede própria para a aferição da revogação (ou não recepção) e suas consequências.

Incabível, portanto, o controle abstrato de constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.171/1988,

do Município de Mogi-Guaçu, sendo indeferida a representação com relação a tal ato

normativo. Anote-se.

3) O presente procedimento deverá prosseguir apenas para apurar a constitucionalidade da Lei

nº 4881/2013, do Município de Mogi-Guaçu, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização

de audiência pública anterior ao ato administrativo que estabeleça o reajuste da tarifa de

transporte público coletivo urbano e rural, devendo ser aberta nova conclusão para manifestação

neste procedimento.

4) Outros dois procedimentos deverão ser instaurados para apuração de inconstitucionalidade

dos seguintes atos normativos:

Lei nº 3500/1997, do Município de Mogi-Guaçu;

Lei nº 3373/1996, do Município de Mogi-Guaçu, juntamente com Lei nº 3378/1996.

Providencie-se.

Providencie-se.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, do desmembramento do SEI n. 29.0001.0241422.2022-02, foi instaurado

o presente procedimento tem como objeto a análise da constitucionalidade da Lei n. 3.500 de

24 de novembro de 1997, do município de Mogi Guaçu, que dispõe sobre a adaptação de

ônibus urbano para o transporte de deficientes físicos, na forma que especifica.

Certifico e dou fé que não localizei nenhum procedimento cujo objeto abarque os dispositivos

acima referidos.

Cumprindo determinação do Dr. Wallace Paiva Martins Junior,Subprocurador Geral de Justiça

Jurídico, certifico e dou fé que distribui o presente procedimento, ordinariamente, ao 10º

Promotor de Justiça Assessor.



DESPACHO

Objeto:Análise da constitucionalidade da Lei n. 3.500 de 24 de novembro de 1997, do

município de Mogi Guaçu, que dispõe sobre a adaptação de ônibus urbano para o transporte

de deficientes físicos, na forma que especifica.

De ordem, determina-se a realização das seguintes diligências:

Notifique-se o Presidente da Câmara Municipal para que, no prazo de 15 (quinze) dias,

apresente:

a. manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto

acima;

b. informações sobre as providências que serão tomadas;

c. informações sobre sua vigência e eventuais alterações; e

d. remessa de seu texto e cópia de seu processo legislativo;

a. manifestação sobre a constitucionalidade dos atos normativos indicados no objeto

acima; e

b. informações sobre as providências que serão tomadas.

